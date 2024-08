Das Mit-Mach-Fest im Landauer Goethepark steht wieder vor der Haustür. Am Sonntag gibt es von 12 bis 17 Uhr ein buntes Werk- und Beschäftigungsangebot für Kinder und über 100 Flohmarktstände. So kann man beispielsweise Windrädchen basteln, auf der Slackline balancieren, in einer Gartenwerkstatt pflanzen und bauen, auf einem Barfußpfad wandeln, Bogenschießen, Hockey spielen, nach Enten angeln, an einer Schatzsuche teilnehmen, sich auf einer Röllchenbahn ausprobieren, sich schminken lassen oder auf einem Airtrack turnen. Die Bananenflankenliga Südpfalz bestreitet ein Fußballturnier. Veranstaltet wird das Spielfest vom Kinderschutzbund Landau-SÜW in Kooperation mit Vereinen und Institutionen aus Stadt und Kreis. Auch das Thema Kinderschutz wird dabei großgeschrieben. Das Team steht bereit, um Eltern und Kindern zuzuhören und bei Sorgen und Nöten zu helfen. Auf der Konzertmuschel-Bühne macht die Plakatausstellung „Mein Recht auf Beratung“ von fünften und sechsten Klassen aus Landau und SÜW darauf aufmerksam, wo Kinder Hilfe finden. Der Kinderschutzbund ist zudem mit einem Märchenzelt, Kamishibai-Theater, einem Eltern-Kind-Treff, einer Bewegungsbaustelle für Kleinstkinder und einer Benefiztombola vor Ort. Die Einnahmen des Tages kommen überwiegend dem Kinderhaus Blauer Elefant zugute.