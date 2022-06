Sie sind eine Institution im Landauer Terminkalender: die Musikalischen Plaudereien im Goethepark. Seit Mitte der 1970er-Jahre gibt es die Veranstaltungsreihe, nun kriegt die Stadt das Programm nicht voll.

Die Verwaltung hatte im Vorfeld bereits umgeplant: Statt „zehn musikalischen Plaudereien“ wird es diesmal an den ersten vier Sonntagen Konzerte geben – kostenlos, für Besucher und Veranstalter. Für den Auftritt am 17. Juli wird noch ein Verein, Ensemble, eine Gruppe oder auch eine Einzelkünstlerin oder ein Einzelkünstler, gesucht, die auftreten möchen. „Der Spendenhut kann herumgegeben werden. Ein Honorar wird nicht gezahlt“, betont die Verwaltung in der Mitteilung. Die Stadt stelle die spielfertige Bühne kostenlos zur Verfügung. Gefragt sei ein Konzert in der Konzertmuschel von 60 bis 75 Minuten Dauer.

An den Sonntagen, 3. Juli, tritt der Gospelchor „Good News“ Landau im Goethepark auf, am 10. Juli unterhält das Sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle Landau und am 24. Juli ist das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz zu Gast. „Wer sich mit dem Auftritt am 17. Juli im Programm einreihen kann, ist also in bester Gesellschaft und bekommt die Möglichkeit sich in einer besonderen Location vor einem breiten und interessierten Publikum zu präsentieren“, betont Kulturdezernent Maximilian Ingenthron (SPD).

Bewerbung

Interessierte können sich bis Sonntag per E-Mail an kulturabteilung@landau.de für den Auftritt bewerben.