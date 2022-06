Die Stadt hatte öffentlich gesucht – mittlerweile ist der vierte Konzerttermin der „kleinen Sonntagsreihe“ im Landauer Goethepark besetzt. Am 17. Juli tritt der Volkschor Edenkoben in der Konzertmuschel auf, teilt die Verwaltung mit. Die Reihe beginnt am 3. Juli mit dem Gospelchor Good News, es folgen Auftritte des Sinfonischen Blasorchesters der Stadtkapelle Landau am 10. Juli und des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz am 24. Juli. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Bei Regen fallen die Veranstaltungen aus. Eintritt wird nicht erhoben. Die Sonntagsreihe ersetzt in diesem Jahr die traditionellen Musikalischen Goetheparkplaudereien.