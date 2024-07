Zum fünften Mal heißt es am kommenden Wochenende wieder Sommer, Sonne, Picknick, Godramstein.

Der Verein „Wir für Godramstein“ lädt in Kooperation mit den Godramsteiner Winzern zum Queichtalpicknick für Sonntag, 7. Juli, ein. Auf einer Decke in der Sonne sitzen, neben sich einen Korb mitgebrachter Leckereien, gute Freunde treffen oder mit der Familie einen ruhigen gemütlichen Sonntag genießen, das alles ist von 11 bis 17 Uhr in den Queichwiesen möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Wem es zu warm werden sollte, der kann sogar die Füße in der Queich baumeln lassen. Picknickdecken, Liegestühle oder andere Sitzgelegenheiten dürfen gerne mitgebracht werden, betont Vereinsvorsitzender Stephan Christmann. Aber es stehen auch wieder zusätzlich Tische, Bänke, Strohballen und Sonnenschirme bereit. Umrundet wird das Ganze vom Weinausschank der Godramsteiner Winzer. Es gibt auch alkoholfreie Getränke.

Bastelprogramm für Kinder

Für die Kinder ist ein kleines Rahmenprogramm vorgesehen. Förderverein und Elternausschuss der katholischen Kita St. Pirmin Godramstein bieten ein Bastelprogramm zum Thema Wasserwelt an, bei dem jedes Kind mitmachen kann.

Die Picknickwiese ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad entlang des Queichtal-Radweges zu erreichen. Wer mit dem Auto anreist, findet Parkplätze am Dorfplatz und dem Feuerwehrhaus, von dort aus ist die ausgeschilderte Picknickwiese zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar.