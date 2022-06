Die Sanierung der K13 zwischen Landau und Godramstein ist nahezu abgeschlossen. Nach Angaben der Stadt wird die Strecke am Donnerstag, 30. Juni, wieder für den Verkehr freigegeben. Der Landesbetrieb Mobilität Speyer hat seit Mitte März unter anderem die Asphaltschicht erneuert und die Brücke über die B10 saniert. An der künftigen Anschlussstelle B10/K13 wurde außerdem der Radweg mit Schutzplanken gesichert. Neu ist auch eine Querungshilfe, die die Stadt für mehr Verkehrssicherheit am Ortseingang von Godramstein hat einbauen lassen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt außerdem den Fuß- und Radweg entlang der Strecke durchgängig ausgebaut.

Laut Landesbetrieb Mobilität sind noch ein paar Restarbeiten nötig, die jedoch keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss hätten. Die Gesamtkosten von Sanierung und Umbau gibt der LBM mit rund 175.000 Euro, wovon 105.000 Euro vom Land zugeschossen wurden. Die Stadt Landau trägt die restlichen 70.000 Euro sowie die gesamten Kosten für die Querungshilfe von 40.000 Euro.