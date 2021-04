Die Godramsteiner planen, sich wieder auf ihrer Weinkerwe zu treffen, einen Schoppen zu trinken, einen rostigen Retter zu essen und es sich gut gehen lassen. Das Fest soll von Freitag, 6., bis zum Montag, 9. August, gefeiert werden.

Der Ortsbeirat stimmte einstimmig der von Ortsvorsteher Michael Schreiner (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gremiums vorgelegten Planung zu. Schreiner will die Musiker, die Schausteller und den Caterer, die vergangenes Jahr die Kerwe hätten gestalten sollen, aber das wegen der Corona-Pandemie nicht konnten, einladen, in diesem Jahr dabei zu sein. Dabei sei klar, führte Schreiner weiter aus, dass die Godramsteiner Weinkerwe vielleicht doch pandemiebedingt kurzfristig abgesagt werden müsse.