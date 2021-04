Der Pfeffer&Salz-Fraktion im Landauer Stadtrat geht es nicht schnell genug mit dem Bau von bezahlbarem Wohnraum durch das Gebäudemanagement (GML). Die Fraktion fordert daher den Stadtrat auf, dem Ankauf von Wohnraum in leerstehenden Wohnhäusern zuzustimmen, die dann vom GML renoviert und verwaltet werden sollen. Nach Einschätzung der Fraktionsvorsitzenden Gertraud Migl wäre dies ein wichtiger Schritt, schnell mehr städtischen Wohnraum zu schaffen. Unter sozialen und ökologischen Aspekten wäre dies ein ressourcensparender Ansatz und eine gute Ergänzung zu dem angestrebten Neubauvorhaben in der Haardtstraße. Dort will das GML hinter den genossenschaftlichen Bauten der Gewold und der Lawoge rund 40 Wohnungen errichten, davon ein Teil als geförderter Wohnraum. Das GML hat bereits zwei Neubauten in der Straße im Guldengewann gebaut. Allerdings ist der Landauer Wohnungsmarkt heiß umkämpft; Leerstände sind selten, und wenn überhaupt Gebäude auf den Markt kommen, sind sie auch schnell wieder verkauft.