Sehr geehrte Damen und Herren, wir unterbrechen die laufende Zeitungsseite für eine Werbedurchsage der Landesregierung. Es spricht Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zur Soforthilfe für kleinere Unternehmen.

„Herzlich willkommen. Wir haben gute Nachrichten: Die Soforthilfe für kleinere Betriebe und Soloselbstständige kommt. Sie können sich darauf verlassen. Wir können die Ungeduld diverser Südpfälzer Geschäftsleute, die sagen, sie hätten noch kein Geld bekommen, nicht nachvollziehen. Alle Anträge auf Soforthilfe, die am 30. März, also gestern, gestellt worden sind, sind von unserem Praktikanten bearbeitet worden. Er hat erfolgreich jedes A identifiziert und mit pinkem Textmarker markiert. Sie sehen: Es geht voran! Dieses Projekt wird in der Geschichte des Landes künftig in einem Atemzug mit unseren erfolgreichen Prestigeprojekten Hahn und Nürburgring genannt werden.“

Es übernimmt Wirtschaftsminister Volker Wissing, FDP: „Wirtschaft first, Bedenken second! Das war schon immer das Motto von uns Liberalen. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Sobald Schweine fliegen können und Unternehmen wie Amazon Steuern zahlen, wird die Soforthilfe ausgezahlt.“

Auch Ministerialbeamter Günter S. ergänzt: „Und deshalb, äh, haben wir uns dazu entschlossen, äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Ladeninhaber möglich macht, äh, über einen Antrag die Soforthilfe, äh, zu beantragen.“ Ein Journalist fragt: „Ab wann?“ „Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.“

Das Trio verlässt das Podium.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lesen Sie nun noch unseren Beitrag: „Welche Bedeutung hat das Wort sofort in geologischen Zeitmaßstäben?“