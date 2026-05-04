Peter Karl hat als Betreiber des Gloria-Kulturpalasts notgedrungen die Arbeit eingestellt. Die Stadtverwaltung hat am Montagnachmittag die Türen zu den Veranstaltungsräumen versiegeln lassen, wie Karl mitteilte. Zur Begründung habe das Bauamt Verstöße gegen die Auflagen aus den Jahren 2009 und 2011 angeführt. Karl und sein Team hatten am Samstag zu einer „Abrissparty“ eingeladen und die Zeit im Gloria „stimmungsvoll beendet“. Mit 250 bis 300 Leuten sei es eine gute Party gewesen. Vor allem wegen des erhöhten Brandschutzes, der für Vergnügungsstätten gilt, hätte Peter Karl weitere Investitionen vornehmen müssen. Die Stadt hatte den Betrieb zuletzt unter Auflagen bis Anfang Mai ermöglicht.