Peter Karl ist auf der Suche nach Stuhlpaten, die mit einer Spende helfen, den Landauer Gloria-Kulturpalast jetzt während des Lockdowns in ein Varieté-Theater umzubauen. So will er sich mit einem weiteren Standbein als Tagungsort in der Corona-Krise breiter aufstellen.

Einige der alten Kinositze im großen Saal seien bereits rausgeschraubt, berichtet Peter Karl. Was an Reihen der denkmalgeschützten Möbel noch vorhanden ist, muss er nach Vorgabe des städtischen