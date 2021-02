Landau. Der Gloria-Kulturpalast in Landau gehört zu den ersten zehn Veranstaltungsorten, die Geld aus dem Landesprogramm „Lichtblicke“ erhalten hat. Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf hat am Montag Betreiber Peter Karl knapp 25.000 Euro übergeben.

„Besonders die Veranstaltungsbranche im Kulturbereich braucht unsere Unterstützung. Sie gehörte zu den ersten, die in der Corona-Pandemie die Türen schließen musste“, sagte Wolf. Mit sogenannten „Lichtblicken“ will das Land Kulturveranstaltern unter die Arme greifen. 750.000 Euro stehen dafür im 15,5 Millionen Euro umfassenden Landesprogramm „Im Fokus. 6 Punkte für die Kultur“ zur Verfügung. Zehn Projekte werden in einer ersten Förderrunde mit 227.000 Euro unterstützt.

„Nach über einem Jahr Stillstand ist das der Startschuss für die Wiedereröffnung“, sagte Karl. Für den Gloria-Umbau hat er bereits knapp 100.000 Euro erhalten: 90 Prozent vom Bund, zehn Prozent vom Land. Die aktuelle Fördersumme hat er für die Veranstaltungsreihe „Gloria Reopening“ beantragt, bei der er den großen Saal im neuen Look präsentieren will.

Wolf sagte: „Wir haben Sehnsucht nach dem kulturellen Leben und freuen uns darauf, dass Kulturveranstalter wieder ihre Türen öffnen. Mit der Förderung entstehen Auftrittsmöglichkeiten, aber auch Aufträge für die Veranstaltungswirtschaft im Land.“ In der geplanten Reihe sollen Künstler verschiedener Sparten auftreten. Das Programm: 18. April „Die Lusche im Mann – Ausbilder Schmidt“, 22. April „Halbnackte Bauarbeiter – Tine Wittler“, 23. April „Ted Louis - Hokus Pokus Campingbus“, 24. April „Phenomen - Illusionsshow“ und 25. April „Comedy Kautsch“.