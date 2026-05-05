Mit Pauken und Trompeten verabschiedet sich Peter Karl als Betreiber des Gloria-Kulturpalasts in Landau. Das Haus ist geschlossen. Jetzt wird nur noch online gesendet. Die Serie heißt „Problembär TV“.

Das Ende kam nicht unerwartet. Die Stadtverwaltung Landau hatte Karl rund um Ostern eine Gnadenfrist bis Anfang Mai eingeräumt. Bis dorthin hatte er jede Veranstaltung anmelden und Brandwachen benennen müssen. Da der 55-Jährige die Auflagen für einen höheren Brandschutz nicht erfüllen konnte, wurde der Laden jetzt dichtgemacht. Die Fete am Samstag war eine Abrissparty. Wie Peter Karl berichtet, hätten 250 bis 300 Leute mit ihm und seinem Team die Zeit im Gloria stimmungsvoll beendet.

Peter Karl Foto: Iversen

Auf Anfrage der RHEINPFALZ informiert die Verwaltung zu den Hintergründen. „Die Nutzungsuntersagung musste ausgesprochen werden, weil Herr Karl der Stadt, anders als in der Vergangenheit, zu verstehen gegeben hat, dass er weder bereit noch in der Lage ist, die Auflagen zu erfüllen. Wesentlich und akut, weil sicherheitsrelevant, sind die Brandschutzauflagen aus der aktuellen Genehmigung, die für einen sicheren Betrieb als Versammlungsstätte zu erfüllen sind und nicht dauerhaft über sogenannte Brandsicherheitswachen kompensiert werden können.“ Die Versiegelung der Räume zum 4. Mai sei bereits mit der Nutzungsuntersagung vor rund sechs Wochen angekündigt worden, verbunden mit der Pflicht, das Gloria bis dahin leer zu räumen. Dieser Pflicht sei Karl nicht nachgekommen.

Gloria Liebhaberprojekt und nicht Lebensunterhalt

Peter Karl geht nicht reumütig vom Hof. Im Gegenteil. Er hat in den 15 Jahren seines Daseins als Gloria-Chef so einiges erlebt und gestemmt. Zum Geld verdienen habe der Job nicht getaugt, erzählt er. „Es war schon immer ein Liebhaberprojekt.“ Er habe in dieser Zeit mindestens 500.000 Euro investiert, in Ausstattung sowie Brand- und Lärmschutz. Dabei sei das Gloria sicherer als die Festhalle.

Der Brandschutz war vor allem in den letzten Monaten ein großes Thema. Peter Karl fühlt sich von der Stadt gegängelt und mit falschen Versprechungen bedacht. Das Bauamt beruft sich darauf, beim Brandschutz keinen Ermessensspielraum zu haben. Karl betont, ihm liege das Gloria am Herzen, einen Nachfolger arbeite er gerne ein.

Was wird nun aus dem Künstler, der als Zauberer und Entertainer sein Geld verdient, auch für die SPD im Stadtrat sitzt? Eine Option seien Engagements auf großen Kreuzfahrtschiffen. Da könne er bei sechs Wochenstunden Arbeit die ganze Welt sehen, sagt er. Außerdem moderiere er beim SWR weiterhin die jährliche Karneval-Sendung und habe Auftritte als Zauberer.

Karl: „Für mich ist Geißler der Little Trump of Landau“

Eine neue Karriere startet er zum Abschied als Macher von „Problembär TV“. Als Problembär nämlich habe ihn Oberbürgermeister Dominik Geißler bezeichnet, eine „sehr unnötige, vielleicht auch unreife Bezeichnung“. Damit hat Peter Karl am 1. Mai die Sondersendung auf Youtube, Instagram und Facebook eröffnet. Die Stadt habe das Gloria-Team metaphorisch abgeschossen. Den Fehdehandschuh nehme er auf und habe Stoff für 50 Folgen der Serie, unterstreicht Peter Karl.

Der Landauer wählt einen harten Vergleich: „Für mich ist Geißler der Little Trump of Landau. Parallelen sind zu offensichtlich.“ Er wisse, das sei eine Kampfansage. Aber wer 13.000 Euro im Monat in einem öffentlichen Amt bekomme, der müsse das Aushalten, meint Peter Karl, im Gegensatz zu jemandem, der jetzt pleite sei.

„Deutschland hat ein Verwaltungsproblem“

Er wolle bei der Stadt niemanden persönlich angreifen, aber es laufe so viel schief. Dafür stehe das Gloria exemplarisch. „Wir haben in Deutschland ein Verwaltungsproblem.“ Verwaltung und Staat bürdeten dem Bürger so viel auf und hätten so wenig Anspruch an sich selbst, unterstreicht Peter Karl. Um das Gloria weiterbetreiben zu können, hätte er noch einmal 80.000 bis 100.000 Euro investieren müssen.

Völlig unklar ist, welche Folgen das Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt zum Bebauungsplan „B9 Nordring-Industriestraße“ für das Gloria hätte. Damit wollte die Stadt das Gloria zur Vergnügungsstätte aufwerten, bei der mehr Partys erlaubt wären als bisher. Doch die Richter gaben den Einwänden von Gummi-Mayer recht und erklärten den Bebauungsplan für unwirksam. Die Stadt möchte dagegen vorgehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.