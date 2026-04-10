„Eigentum verpflichtet“ – auch die Stadt selbst. Mit diesem Satz reagiert das Landauer Rathaus auf die Aktion eines Unbekannten am Glockenturm des Max-Slevogt-Gymnasiums.

Bürgermeister Lukas Hartmann zeigt Verständnis für die Guerilla-Aktion in der Nacht auf Montag oder Dienstag. Am sanierungsbedürftigen Glockenturm des Max-Slevogt-Gymnasiums in Landau, der seit Langem seitlich des Schulhofs abgestellt und mit einer Plane verhüllt ist, stand plötzlich ein Banner. Es ist eines jener Banner, die Oberbürgermeister Dominik Geißler vor etwa einem Jahr baufälligen Gebäuden in der Innenstadt hat aufstellen lassen, um Eigentümer an ihre Pflichten zu erinnern.

Nun drehte jemand den Spieß um. Ein Banner der Stadt wurde kurzerhand an einem anderen Standort aufgestellt und erinnerte damit auch die Stadt an ihre Pflicht, ihr Kulturgut zu pflegen. Der Glockenturm des Max-Slevogt-Gymnasiums steht seit Herbst 2019 auf dem Hof der Schule herum. Die damals mit Kosten von rund 180.000 Euro veranschlagte Sanierung wurde von der Stadt immer wieder des Geldes wegen verschoben.

Öffentliche Hand in der Verantwortung

Hartmann, der Geißler in dessen Urlaub vertritt, weist darauf hin, dass sich die städtischen Gremien in den kommenden Wochen noch einmal mit dem Thema beschäftigen werden. Der Bürgermeister räumt ein, der Hinweis mit dem Banner treffe einen wichtigen Punkt. „Auch wir als öffentliche Hand stehen in der Verantwortung, unsere Denkmäler zu erhalten. Diese Verantwortung nehmen wir ernst – gerade dann, wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind.“

Die ehemalige höhere Töchterschule. Foto: Stadtarchiv/oho

Die Stadt hatte im Juni 2025 einen Förderantrag für die Sanierung des Glockenturms beim Land Rheinland-Pfalz gestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Gesamtkosten wurden auf rund 180.000 Euro geschätzt, ein Zuschuss von etwa 60.000 Euro war eingeplant. Mit Schreiben vom 10. März dieses Jahres wurde der Antrag jedoch aufgrund überzeichneter Förderprogramme abgelehnt, informiert Hartmann.

Vor diesem Hintergrund werde die Angelegenheit nun erneut politisch beraten. Zunächst soll der Werkausschuss des städtischen Gebäudemanagements diskutieren, ob die Sanierung auch ohne Fördermittel umgesetzt werden kann. Alternativ wird geprüft, den Turm zunächst baulich zu sichern. Am Ende muss der Stadtrat beschließen.

Im Haushalt nur begrenzte Spielräume

„Die Entscheidung erfolgt in einem Spannungsfeld“, ordnet Lukas Hartmann ein. „Einerseits besteht der Anspruch, Kulturdenkmäler zu erhalten und als Kommune Vorbild zu sein. Andererseits erfordert die angespannte Haushaltslage eine besonders sorgfältige und sparsame Mittelverwendung.“

Aus Sicht des Bürgermeisters spricht dabei weiterhin vieles dafür, die Sanierung umzusetzen – auch wenn dafür städtische Mittel eingesetzt werden müssten. Gleichzeitig ließen die Anforderungen an einen ausgeglichenen Haushalt und die Vorgaben der Kommunalaufsicht nur begrenzte Spielräume, so Lukas Hartmann. Er kündigt außerdem an, dass das angebrachte Banner bis zur Klärung der weiteren Vorgehensweise zunächst hängen bleiben soll.

Frage der Prioritäten

Für Harald Bruckert gibt es keinen Spielraum bei der Entscheidung, ob der Turm saniert werden soll oder nicht. Der Historiker aus Landau, der auch als Autor für die RHEINPFALZ schon tätig war, beklagt, dass für das Glockentürmchen kein Geld da sei, während gleichzeitig halb Landau eine Baustelle sei, Straßen komplett umgestaltet würden und Kreuzungen mit großem Aufwand für den Autoverkehr verengt würden. Es müsse die Frage nach den Prioritäten erlaubt sein. „Ist uns ein derart eng mit der Stadt und ihrer Geschichte verbundenes Gebäude wie das MSG, in dem Generationen von Landauerinnen und Landauern ihre Schulbildung genossen haben, so wenig wert?“, fragt Bruckert.

Er erinnert an die Geschichte des Anwesens: Der dem Nordring zugewandte Altbau wurde 1887 als Waisenhaus errichtet, schon ein Jahr später zog dann aber die Höhere Töchterschule ein. Der zur Hindenburgstraße hin gelegene Flügel wurde 1909 angefügt, 1967 kam der in Richtung Zoo gelegene Neubau hinzu. Max-Slevogt-Gymnasium heißt die Schule seit 1975. Gestiftet worden war das Waisenhaus übrigens von Bürgermeister Johann Lang (1848-1857), dem die Stadt später auch ein Denkmal errichtete. Die Bronzebüste steht heute etwas abseits in der Pestalozzistraße.

„Wenn das Türmchen auf dem Schulhof nicht endgültig zum Entsorgungsfall werden soll, müssen endlich die notwendigen Schritte eingeleitet werden“, bekräftigt der Historiker. Dann werde das traditionsreiche und stadtbildprägende Gebäude am Nordring in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit wieder im alten Glanz erstrahlen, hofft Bruckert. „Landau hätte es verdient!“