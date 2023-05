Ein 57-jähriger Gleitschirmflieger hat sich am Sonntag gegen 13.30 Uhr östlich des Krappenfels am Adelberg bei Annweiler schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann wegen eines Flugfehlers in einer rund 30 Meter hohen Baumkrone gelandet. Die Höhenrettung hat ihn von dort befreit, berichtet Manfred Reinart vom Südpfälzer Gleitschirmclub. Ein Helikopter hat den Mann in eine Unfallklinik gebracht. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr. Im Einsatz waren neben Polizei und Höhenrettung auf die Feuerwehr und der Rettungsdienst.