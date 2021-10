Am Sonntag gegen 14 Uhr ist ein 61-jähriger Westpfälzer mit seinem Gleitschirm am Kleinen Adelberg bei Annweiler im Baum gelandet, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt. Der Südpfälzer Gleitschirmclub hat den Rettungseinsatz gemeldet. Demnach war der Startversuch missglückt. Der Pilot war bereits kurz nach Abheben an einem Baum am Rand der Startschneise hängen geblieben. Laut der „Duddefliecher“ fiel der Mann dann aus etwa acht Metern Höhe und zog sich vermutlich einen Bruch am Arm zu. Ein anderer Pilot kontaktierte die Rettungsleitstelle, woraufhin Feuerwehr und Notarzt zu Hilfe kamen.