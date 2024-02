Wie viel Gleichstellungsbeauftragte braucht die Stadt Landau? Auf jeden Fall wird sie weniger haben, wenn die Amtsinhaberin Evi Julier in April in Ruhestand geht.

Es war Gertraud Migl, Fraktionsvorsitzende von Pfeffer&Salz, die im Stadtrat von einer personellen Schwächung der Stelle sprach, obwohl die Herausforderung so vielfältig seien. Evi Julier hatte in einer, wie Migl es sagte, ungeschminkten Analyse die Situation von Frauen in Landau geschildert. Die Parteien sollten Frauen zwischen 30 und 50 Jahren ermutigen, sich im Sinne einer chancengerechten Entwicklung zu engagieren, sagte Julier. Geschlechterstereotypen seien noch fest verankert und bestimmten unser Denken und Handeln. Ja, schlimmer noch, Julier konstatierte eine Rückwärtsentwicklung.

Sie verabschiedet sich nach zehn Jahren im Amt. Ihre Stelle war auf 30 Stunden bemessen. Ihre Nachfolgerin, Laura Hess, wird sechs Wochenstunden weniger für die Gleichstellung aufwenden. Das stieß auf Kritik im Rat. Francesca Vidal (SPD), auch Gleichstellungsbeauftragte der Universität, betonte, Julier habe mehr als 30 Stunden gearbeitet. Die Lage habe sich seit der Pandemie deutlich verschlechtert, häusliche Gewalt nehme wieder zu. Wenn Juliers Nachfolgerin nicht mehr als 24 Stunden leisten wolle, dann müsse die Stadt mehr Stellen schaffen. Oberbürgermeister Dominik Geißler versicherte, er werde sich das mit der neuen Kraft anschauen.

Zuvor hatten Sprecher aller Fraktionen die Arbeit von Evi Julier gelobt. Auch Geißler hob zur Lobenshymne an: Julier sei das Gesicht der Gleichstellung in Landau, er schätze ihr unglaubliches Engagement. Elke Wissing (FDP) sagte: „Schade, dass Euch die Arbeit nicht ausgeht.“