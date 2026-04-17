Wie kann Gleichstellung in Landau noch besser gelingen? Welche Ideen, Wünsche oder Visionen gibt es für eine Stadt, in der alle die gleichen Chancen haben sollen? Beim Ideenstammtisch der städtischen Gleichstellungsstelle am Dienstag, 28. April, geht es um genau diese Fragen. Um 19 Uhr öffnet dazu der Trifels-Hub in der Theaterstraße 10 seine Türen. „Ganz ohne Agenda, dafür mit viel Raum für Austausch“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Hier könne alles auf den Tisch kommen – von kleinen Alltagsideen bis zu großen Visionen. Jede Perspektive sei willkommen. Mit dabei ist Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess, die zuhört, Fragen aufnimmt und Impulse direkt mitnimmt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung an gleichstellungsstelle@landau.de wird gebeten.

Die Veranstaltung ist Teil der Aktionswochen „Landau Fairändern“, die laut Mitteilung der Stadt dazu einladen, Gleichstellung neu zu denken und gemeinsam etwas zu bewegen. Alle Events dazu gibt es im Netz auf www.landau.de/fairaendern.