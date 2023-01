Gleich zwei Mal sind Fußgänger von Radfahrern umgefahren worden. Den ersten Crash gab es am Montag gegen 11.15 Uhr in der Straße An 44. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 16-Jährige beim Queren der Langstraße von einer 30- bis 40-jährigen Radlerin am rechten Fuß erwischt und dabei verletzt. Zwar hielt die Verursacherin an und sprach kurz mit dem Unfallopfer, die Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht. Deshalb sucht die Polizei nun nach der Radfahrerin. Der zweite Zusammenstoß des Tages passierte dann am Nachmittag. Ein 74-Jähriger war gegen 16.45 Uhr zwischen Schneiderstraße und Queichanger in Queichheim mit seinem Hund auf dem Fußgängerweg unterwegs. Als ihm eine Radfahrerin begegnete, wies er sie darauf hin, dass sie auf dem Weg nicht fahren dürfe. Daraufhin stieß die Mitte-20-Jährige mit ihrem Gefährt gegen den Senior, wodurch dieser stürzte und sich an der Hüfte verletzte. Ob die Frau durch die Ansprache abgelenkt war, ist laut Polizei noch unklar. Sie habe eine Jogginghose mit Sternenmuster getragen und sei noch mehrmals an der Unfallstelle vorbeigefahren, ohne auf Ansprache zu reagieren. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 zu melden.