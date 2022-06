Gleich mehrere Fahrer müssen wegen zu schnellen Fahrens in den Geldbeutel greifen. Laut Polizei wurde am Sonntagvormittag die Geschwindigkeit im Bereich der Kreuzung der L516 und der Hauptstraße am Ortseingang in Roschbach überwacht. In einer knappen Dreiviertelstunde mussten neun Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sie die erlaubten 70 km/h überschritten. Die unrühmliche Spitzenreiterin, eine 39-Jährige aus der VG Bellheim, war mit 119 km/h unterwegs. Die Dame erwartet ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.