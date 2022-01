Gleich drei berauschte E-Scooter-Fahrer erwischte die Polizei am Freitag. Am Nachmittag fiel der Edenkobener Polizei am Bahnhof in Kirrweiler ein 23-Jähriger auf, weil an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle gab der Mann außerdem zu, in letzter Zeit öfter Marihuana konsumiert zu haben, wie die Polizei berichtet. Zudem zog die Polizei einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer im Industriegebiet in Edenkoben aus dem Verkehr. Er hatte sich dadurch auffällig gemacht, dass er seinen E-Scooter zunächst schob und außer Sichtweite der Beamten – dachte er zumindest – weiterfuhr. Da auch bei ihm Auffälligkeiten festgestellt wurden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten, wurde ein Drogenschnelltest gemacht. Dieser reagierte positiv auf Cannabis, berichtet die Edenkobener Polizei. In Landau zog die Polizei am selben Tag gegen 21 Uhr in der Rheinstraße einen 38-Jähriger raus, weil an seinem E-Scooter ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Bei dieser Kontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten, wie die Polizei berichtet. Alle drei Fahrer mussten auf der Dienststelle Blutproben abgeben. Sie erwarten nun Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren.