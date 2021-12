Im Zeitraum von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter mit einem Holzklotz in der Hauptstraße in Schweigen-Rechtenbach eine Glasvitrine eingeworfen und eine Flasche Wein gestohlen, wie die Polizei berichtet. Die leeren Ausstellungsstücke ließ der Täter zurück. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 160 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.