Ein 20-jähriger Besucher des Blütenfests in Rhodt hat in der Nacht auf Samstag eine Glasvitrine beschädigt. Wie die Polizei berichtet, zerschlug der alkoholisierte Mann offensichtlich aus Wut eine an der Hauswand angebrachte Glasvitrine. Hierbei verletzte er sich an seiner Hand und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Beschuldigte erhielt im Anschluss einen Platzverweis für das Blütenfest.