Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau informiert über Verzögerungen bei der Glassammlung, die in Landau von Firma Südmüll erledigt wird. Wegen Personalmangels ist am Dienstag, 20. August, keine Glassammlung. Im weiteren Verlauf der Woche kommt es zu Verzögerungen in den anderen Sammelbezirken. Die Mitarbeiter seien bemüht, bis zum Ende der Woche die Rückstände aufzuholen.