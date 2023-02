Noch etwas Geduld brauchen die Landauer beim Altglas: Bis Ende Februar soll die Verteilung der transparenten Sammelsäcke abgeschlossen sein. Das teilt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mit. Aktuell läuft die Verteilung durch einen von den Dualen Systemen beauftragten Dienstleister. „Bei uns häufen sich derzeit die Nachfragen nach Glassäcken“, erläutert Andreas Fischer, Abfallberater beim EWL, „wir sind zwar erster Ansprechpartner in Landau, wenn es um Abfall geht, können aber in diesem Fall nur Informationen weiterreichen.“ Die transparenten Glassäcke werden von der Firma Süd-Müll in der Stadt verteilt. Wer bis Ende Februar keine Glassäcke erhalten hat, kann unter der Service-Nummer von Südmüll 0800 7701001 reklamieren und Säcke nachordern.