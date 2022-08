Von Montag, 8. August, bis Mittwoch, 24. August, wird die Weinstraße in Klingenmünster in zwei Bauabschnitten gesperrt. Das teilt die VG-Verwaltung mit. Grund ist die Verlegung von Glasfaserkabeln und Hausanschlüssen. Vom 8. bis 17. August wird die Straße im nördlichen Teil von Klingenmünster gesperrt, und zwar ab der Kreuzung Steinstraße/Im Stift bis zum Kreisel an der Tankstelle. Der Verkehr wird über Gossersweiler-Stein und Silz umgeleitet. Aus Richtung Bad Bergzabern kommend ist die Fahrtrichtung Silz und Heuchelheim-Klingen frei. Vom 18. bis 24. August wird die Straße im südlichen Teil von Klingenmünster gesperrt, und zwar ab der Kreuzung Steinstraße/Im Stift bis zur Friedhofstraße. Der Verkehr wird über Ingenheim und Heuchelheim umgeleitet. Aus Richtung Landau kommend ist die Fahrtrichtung Silz und Heuchelheim-Klingen frei. Anwohner können bis zur Baustelle fahren. Für die Gemeinden Pleisweiler-Oberhofen und Gleiszellen-Gleishorbach wird vom 18. bis 24. August eine gesonderte Regelung getroffen.

Wegen der Sperrung gibt es auch Einschränkungen im Busverkehr, wie die QNV informiert. Die Linie 531 ist nur vom 8. bis 17. August betroffen und kann innerörtlich umgeleitet werden. Die Haltestellen Rathaus und Alte Straße können aber nicht angefahren werden. In der Magdalenenweg wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Linie 540 ist während des gesamten Zeitraums betroffen. Es gibt einen Baustellenfahrplan mit geänderten Fahrzeiten. Der Ort Klingenmünster, die Kaiserbacher Mühle und das Pfalzklinikum können gar nicht bedient werden.