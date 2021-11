Mehr Tempo hätte sich die Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen beim Ausbau des Glasfasernetzes gewünscht. „Es sieht im Moment so aus, als wäre alles fertig, aber es ist nur ungefähr die Hälfte der Anwohner in der Weinstraße an das Glasfaser angeschlossen“, so Ortsbürgermeister Roland Gruschinski. Das läge daran, dass die bauausführende Firma RMT zu wenig Leute habe und derzeit auch in Kapsweyer und Niederhorbach ausbaue. Und daran, dass vermutlich bald kein Asphalt zu bekommen sei, da das Asphaltwerk in Landau schließe. „Die Ortsgemeinde möchte nicht, dass Löcher aufgerissen werden, die dann vielleicht Monate lang nicht mehr zugemacht werden können, sei es aus Personal- oder Materialmangel“, betont Gruschinski.