Oberbürgermeister Thomas Hirsch wünscht sich eine bessere Förderung des Glasfaserausbaus durch Bund und Land. Es gebe zwar Fördergelder, doch dieses recht neue Graue-Flecken-Programm gelte zunächst nur für Gebiete, in denen die Netze Datengeschwindigkeiten von weniger als 100 Megabit in der Sekunde erlaubten. Der Stadtchef, zugleich stellvertretender Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Städtetags, rechnet mit einem Run auf die Förderungen, wenn ab dem Jahr 2023 diese Grenze falle.

Laut Hirsch ist die Stadtverwaltung Landau aktuell in Verhandlungen mit weiteren möglichen Kooperationspartnern für einen Ausbau mit schnellem Internet. Mit dieser Mitteilung reagiert Hirsch auf die Entscheidung des Unternehmens Deutsche Glasfaser, für ihre Kunden in sieben Stadtdörfern Glasfaser bis ins Haus zu legen. Queichheim und die Wollmesheimer Höhe sind ausgenommen, weil das Interesse dort nicht hoch genug war. Bezüglich anderer Anbieter schränkt Hirsch ein, dass sich ein Ausbau für die privaten Telekommunikationsunternehmen finanziell lohnen müsse. Das sei besonders in Wohngebieten leider nicht immer der Fall.

„Zu gut versorgt“

In Queichheim und auf der Wollmesheimer Höhe liege, wie in anderen Teilen der Stadt, bereits Glasfaser, allerdings nur bis zu den Verteilerkästen. Daher sei dort die verfügbare Bandbreite aktuell nicht schlecht, wenn auch natürlich nicht vergleichbar mit einem leistungsstarken und stabilen Glasfaseranschluss bis in die eigenen vier Wände. Gleiches gelte auch für große Teile der Kernstadt. Damit fielen diese Gebiete aber als „zu gut versorgt“ aus einer möglichen Förderung durch Bund und Land.