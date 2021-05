Die Deutsche Glasfaser wirbt in Landau und in Teilen des Kreises SÜW für den schnellen Breitbandausbau. Das Interesse ist groß. Nach knapp vier Wochen sind bereits 15 Prozent aller Haushalte in den Stadtdörfern und auf der Wollmesheimer Höhe dabei. Die VG Landau-Land hat einen kleinen Vorsprung.

In Landau künden einige kleinere Plakate an Laternenmasten von der Offerte des Netzbetreibers aus Nordrhein-Westfalen. Alle potenziellen Kunden hatten Post im Briefkasten. In den Farben blau und weiß gehaltene Schilder in Vorgärten oder vor Häusern zeigen, wer sich schon für das Angebot entschieden hat. „Wir sind dabei“ steht darauf zu lesen. Direkt hinter den Stadtgrenzen wirbt die Deutsche Glasfaser großflächig an Ortseingängen und Landstraßen. In Landau will sie nachziehen, ergibt eine Anfrage bei der Stadt. Das Unternehmen habe über eine Agentur für elf Standorte Großflächenwerbung gebucht, die in Kürze zu sehen sein soll.

Doch nicht alle Landauer können mit dem Netzbetreiber ins Geschäft kommen. Denn die Kernstadt ist ausgeklammert. Sie ist auch nicht Bestandteil des Kooperationsvertrags, den die Stadt mit der Firma abgeschlossen hat, um den Ausbau ideell zu unterstützen.

Komplett neue Trassen

Laut Stadtverwaltung begründet die Deutsche Glasfaser ihr Engagement in den Stadtdörfern und auf der Wollmesheimer Höhe mit den aktuellen Aktivitäten in der Verbandsgemeinden Landau-Land und Bad Bergzabern. Die Ortsteile lägen meist nah an diesen Dörfern im Umland, weshalb ein gemeinsamer Ausbau Synergieeffekte schaffen würde. „Prinzipiell konzentrieren wir uns auf den ländlichen Raum“, erläutert Christopher Drawer, Projektleiter Vertrieb, die Firmenpolitik. Die Städte seien in der Regel mit leistungsfähigen Verbindungen gut versorgt. Drawer möchte aber nicht ausschließen, dass ein Leitungsnetz für die Landauer Innenstadt geprüft werde, wenn die Stadtdörfer ausgebaut seien.

Das Unternehmen rollt komplett neue Trassen aus und greift nicht auf Leitungen anderer Anbieter zurück, die bereits im Boden liegen. Nur in Dammheim, Mörlheim und Mörzheim dockt es an verlegte Rohre an: diese stammen von der zur Gruppe gehörenden Firma Inexio. Ansonsten wird die Datenautobahn neu gebaut und mündet in jedem Ort in der Verteilerstation Pop (Point of Presence). Von dort aus verzweigen sich die Leitungen dann ins Dorf.

Noch nicht mal Halbzeit

Damit Interessenten in der Vorvermarktungsphase kürzere Wege haben, werden zwei weitere Servicepunkte eröffnet: einer in Arzheim und einer am neuen Messegelände in Landau. Nach Angaben von Drawer wird der Prozentsatz der Abschlüsse jeden Freitag auf der Homepage des Unternehmens aktualisiert. Habe dieser Wert am vergangenen Freitag noch bei zehn Prozent gelegen, so erreiche er jetzt nach knapp vier Wochen fast 15 Prozent. Dabei sei noch nicht mal Halbzeit. „Mit der Entwicklung sind wir zufrieden“, sagt Drawer.

Noch besser stehen einige Gemeinden in der Verbandsgemeinde Landau-Land da. Birkweiler zum Beispiel hat die 40-Prozent-Marke längst gerissen, Frankweiler ebenfalls. 40 Prozent ist in diesem Fall eine magische Zahl, denn erst, wenn die Vertragsquote einer Gemeinde – im Fall von Landau aller Stadtdörfer gemeinsam – 40 Prozent beträgt, kommt der Ausbau. In der Verbandsgemeinde Landau-Land läuft die Aktion noch bis 1. Juli, in Landau bis 17. Juli.

Glasfaser für Schulen

Mit Glasfaseranschlüssen möchte die Stadt Landau auch ihre Schulen ausstatten. Der Hauptausschuss hat dem Angebot von Energie Südwest zugestimmt, für knapp 221.000 Euro die Grundschulen Arzheim und Wollmesheimer Höhe anzuschließen. Darin enthalten sind knapp 52.000 Euro Mietkosten für 60 Monate. Laut Michael Götz, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, stehen im Haushalt 2021 rund 1,2 Millionen für die Digitalisierung der Schulen bereit. Die Grundschulen Dammheim, Godramstein und Nußdorf sollen über die Deutsche Glasfaser ans Netz, sollte der Ausbau in den Stadtteilen zustande kommen.

Info

Die Deutsche Glasfaser eröffnet zwei Servicepunkte in Landau: ab Dienstag, 25. Mai, in Arzheim im Dorfgemeinschaftshaus, Arzheimer Hauptstraße 46, dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr. Bereits ab Freitag, 21. Mai, ist das mobile Beratungsbüro am neuen Messegelände, Marie-Curie-Straße 1 a, geöffnet. Immer donnerstags und freitags, 11 bis 19 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr. Termine sollten vorab unter Telefon 02861 8133 410 vereinbart werden.

Weitere Servicepunkte gibt es in Billigheim-Ingenheim, Marktstraße 3, montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr sowie in Ranschbach, Weinstraße 50, montags und freitags von 11 bis 19 Uhr. Termine können unter Telefon 02861 8133 410 vereinbart werden.

www.deutsche-glasfaser.de/landau-stadtdoerfer