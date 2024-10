Die ersten Haushalte in Mörzheim werden bald ans Glasfasernetz angeschlossen. Das kündigt die Deutsche Glasfaser GmbH an.

Seit Januar 2023 baut Deutsche Glasfaser das Glasfasernetz in den Landauer Stadtdörfern aus und treibt so gemeinsam mit der Stadt Landau die digitale Versorgung der Stadt voran. In Mörzheim können die ersten Haushalte bald von dem schnelleren Internet profitieren.

„Schritt für Schritt kommen wir voran und wir freuen uns, dass wir die ersten Hausanschlüsse bald aktivieren können“, sagt Christopher Ahlhelm, Projektmanager Bau von Deutsche Glasfaser. Im nächsten Schritt werden nach und nach die weiteren Hausanschlüsse gebaut und aktiviert. Nach der vollständigen Aktivierung von Mörzheim werden sukzessive Wollmesheim und Arzheim aktiviert.

Deutsche Glasfaser baut in den Landauer Stadtdörfern FTTH-Glasfaserleitungen (Fiber To The Home). Hierbei verlegt das Unternehmen Glasfaser direkt ins Haus.

Info

Mehr Informationen zum Glasfaserausbau gibt es über die kostenlose Bau-Hotline von Deutsche Glasfaser unter Telefon 02861 89060940 oder online unter www.deutsche-glasfaser.de/landau-stadtdoerfer.