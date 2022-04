Die Firma Inexio hat der Gemeinde Freimersheim schriftlich mitgeteilt, dass der Breitbandausbau in der Hauptstraße ab Mittwoch vorangetrieben wird. Das hat Ortschef Daniel Salm (FWG) nach der jüngsten Gemeinderatssitzung mitgeteilt. Das Projekt beschäftigt die Anwohner schon seit vier Jahren – und damit viel länger als gedacht, was im Ort dementsprechend für Verärgerung sorgt. So hatten sich die Tiefbauarbeiten unter anderem wegen Qualitätsmängel um Monate verzögert. Derzeit wird darauf gewartet, dass die Glasfaser in die Leerrohre eingeblasen und die Hausanschlüsse fertiggestellt werden. Für die Herstellung eines weiteren Glasfaseranschlusses für ein Doppelhaus im Neubaugebiet „Rieshübel II“ müssen in der Frimarstraße zwei Aufbrüche im Gehweg gemacht werden, wie Salm informiert. Nach Angaben von Inexio gebe es keine eine andere technische Lösung, um die beide Wohnadressen getrennt voneinander mit schnellem Internet zu versorgen.