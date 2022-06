Der Glasfaserausbau in Edesheim soll in Kürze wieder aufgenommen werden. Zuvor sollen jedoch die Löcher wieder verschlossen werden, welche an diversen Stellen im Ort für die Verlegung von Rohren notwendig waren. Sobald diese Reparaturarbeiten abgeschlossen sind, kann der Breitbandausbau wieder vorangetrieben werden. Das berichtet Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreiner (FWG) auf Anfrage. Das Projekt musste in Edesheim im März zum zweiten Mal unterbrochen werden. Die Pause war eingelegt worden, um sich neu zu sortieren, wie es damals seitens der Deutschen Glasfaser GmbH hieß. So lange die Arbeiten in Edesheim nicht abgeschlossen sind, wird auch die Kabelverlegung in den Gemeinden Hainfeld und Burrweiler noch einige Zeit auf sich warten lassen. „Es bleibt nur zu hoffen, dass die beauftragten Firmen hier in Edesheim zum Abschluss kommen und nicht wieder an mehreren Orten gleichzeitig Arbeiten aufnehmen und sich so verzetteln“, sagt die Ortschefin.