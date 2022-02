Wegen coronabedingter Personalengpässe bei der Firma Süd-Müll kann es auch in Landau zu Beeinträchtigungen bei der Glassammlung und beim Holservice der Abfalltonnen in engen Straßen kommen. Das teilt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau mit. Falls Süd-Müll die Glassäcke nicht abholen sollte, werden die Landauer gebeten, die Säcke zur nächsten Abholung in 14 Tagen rauszustellen. Auch die Behältnisse werde Süd-Müll entsprechend nachleeren, verspricht der EWL.

Bereits vor einigen Tagen hatte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße darauf hingewiesen, dass Gelbe Säcke liegenbleiben könnten – auch dort ist die Firma Süd-Müll für die Abholung zuständig.