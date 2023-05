Wie soll die Verkehrssituation in der Landauer Südstadt künftig aussehen? Die Anwohner beklagen zu viel Durchgangsverkehr und zu schnelles Fahren. Um gemeinsam eine Lösung für die Probleme zu finden, hatte die Stadtverwaltung im Februar zu einer großen Beteiligungs- und Informationsveranstaltung eingeladen. An dem Abend war es auch um den anstehenden Ausbau der Glacisstraße gegangen. Am Mittwoch, 24. Mai, folgt nun die nächste Veranstaltung, die sich ausschließlich um die Verkehrs- und Parksituation in der Glacisstraße dreht. Alle Bürger sind eingeladen um 18 Uhr im städtischen Dienstgebäude am Theodor-Heuss-Platz, Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1, im Wohnpark am Ebenberg. Die Verwaltung wird ihre überarbeitete Planung für die Glacisstraße präsentieren; im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fragen und einen Austausch miteinander.