Auf dem Rehbergturm ist Corona weit weg. Das dachte sich am Freitagabend der Annweilerer Hendrik Krauß. Ohne Corona wäre er bestimmt mit seiner Familie auf einen Weihnachtsmarkt gegangen – oder mit Freunden mal wieder in die Kneipe, schreibt er der Redaktion. Doch leider habe Annweilers schönste Kneipe „Rotbart“ nun coronabedingt geschlossen, und Weihnachtsmärkte gebe es auch nicht. Also hat der Annweilerer seinen Wochenabschluss anders gestaltet: Er packte den Rucksack, nahm den Fotoapparat und die Stirnlampe und machte sich auf den Weg in den Wald. Kurz entschlossen marschierte er zum Rehbergturm. „Oben angekommen habe ich dort unter dem Sternenhimmel meinen mitgebrachten Glühwein ,über den Wolken’ genossen“, schreibt uns Krauß. Das Queichtal habe im Nebel gelegen, der von der Stadt darunter beleuchtet worden sei. „Ein toller Ausblick!“ Auf dem Rückweg dachte sich der Wanderer, dass es anderen in der Coronazeit bestimmt schlechter gehe als uns.