Auf dem Parkplatz des Gillet-Baumarktes in Landau ist es am Dienstag zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Der Verursacher kümmerte sich laut Polizei aber nicht um dem Schaden. Den Angaben nach touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken das daneben stehende Auto. An dem VW Polo entstand ein Lackschaden auf der Beifahrerseite. Auch die linke Felge des Wagens wurde beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter der Nummer 06341 2870.