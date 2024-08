In einem Essinger Garten wurde in der vergangenen Woche ein Giftköder ausgelegt. Diesen Hinweis erhielt die Polizei am Mittwoch. Der Hund einer 64-jährigen Frau hatte das Gift, das in einem hellen Brötchen versteckt gewesen sein soll, gefressen, wie die Beamten berichten. Das Tier musste zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht werden, dort wurde ihm ein Gegengift verabreicht, das die Symptome linderte. Die Polizei ermittelt und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E- Mail an pilandau@polizei.rlp.de.