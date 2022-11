In sechs großen Kunststoff-Blumenkübeln in der Ostbahnstraße wachsen kleine Nadelbäume mit hübschen roten Beeren. Doch dabei handelt es sich um Eiben, die in fast allen Teilen sehr giftig sind. Lediglich die rote Fruchthülle ist es nicht. Die Stadtverwaltung hat den Sachverhalt bestätigt, hält ihn aber für unproblematisch. Es handele sich um eine kleinwüchsige Eiben-Sorte, die insbesondere im Winterhalbjahr als Begleitgrün des Wechselflors aus Stiefmütterchen und dergleichen dienen. Den Wechselflor pflanzt die Stadt, die Eiben stammen vom Verein Blühendes Landau. Der musste die Kübel neu bestücken, nachdem Vandalen diese umgeworfen hatten. Die Stadt hält die Bepflanzung für unproblematisch, da die Kübel so groß seien, dass Kleinkinder nicht an die Pflanzen herankommen. Die meisten Früchte fielen bei dieser kleinen Pflanze auch in den Kübel. Eiben stünden auch an anderen Stellen im Stadtgebiet. Lediglich auf Spielplätzen würden sie gar nicht erst gepflanzt oder entfernt.