Trockenheit und Hitze allerorten – Natur und Stadtgrün brauchen Wasser, Wasser, Wasser. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) hat in diesem Jahr zwei Wassertanks im Einsatz, die 2000 Liter fassen. Also sind in diesem Sommer auch zwei Gießfahrzeuge unterwegs, wie der Betrieb mitteilt. Die Tanks werden von Gärtnermeisterin Ulrike Voss und ihrem Team bis zu fünfmal pro Einsatztag neu befüllt. Zudem habe das neue Fass einen Elektromotorantrieb. „Damit verursachen wir viel weniger Lärm und auch zusätzlich keine Abgase“, sagt Voss.

Beim Gießen sei Geduld gefragt: „Eine langsame Wasserzufuhr ist am wirksamsten. Sonst läuft das Wasser auf den ausgetrockneten Böden einfach ab, die Wurzeln können nicht profitieren.“ Neben dem Gießen der Blumen in Kübeln und Beeten stehen auch Landaus Parks und Bäume im Auftragsbuch des städtischen Grünflächenamtes.

Voss und ihr Team beginnen ihren Dienst morgens um 6.30 Uhr, die Müllwerker gar schon um 6 Uhr. „Das hilft bei den hohen Temperaturen schon viel, da unsere Leute weitgehend im Freien arbeiten. Dort kann die Hitze ab der Mittagszeit unerbittlich sein und gesundheitlich schwer belasten“, sagt Dirk Wagner, Leiter des EWL-Bauhofs.