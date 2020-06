Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird auch in Mörlheim die Kirchweih, die traditionell am dritten Wochenende im September gefeiert wird, nicht in gewohnter Form stattfinden können. Auch wenn nach der bisherigen Verordnung lediglich bis zum 31. August alle Großveranstaltungen verboten sind, folgte der Ortsbeirat der Empfehlung von Ortsvorsteher Joachim Arbogast (CDU), die Kerwe in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Dies betrifft auch den Altennachmittag. Um die Tradition auch in Zeiten des Verzichts zu erhalten, wollen sich einige Ratsmitglieder Gedanken darüber machen, ob eine „Kerwe to go“ möglich ist: Zum Beispiel könne die Musikkappelle ein Freiluftkonzert geben und es könnten Speisen und Getränke zum Mitnehmen angeboten werden.