Es scheint so, als werde es den Zusicherungen der Stadt zum Trotz auch in diesem Jahr kein Bierfest in Landau geben. Ein anderer Veranstalter bietet aber eine Alternative an.

Nach dem Bierfest-Aus im vergangenen Jahr hätte es in diesem Jahr eine Neuauflage geben sollen. Das hatten Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) und Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) versprochen. Doch sicher ist das überhaupt nicht.

Es stehe noch nicht fest, „ob das Bierfest in diesem Jahr stattfinden kann“, antwortet Stadtsprecherin Sandra Diehl auf eine entsprechende Anfrage der RHEINPFALZ. „Grundsätzlich ist aber geplant, das Bierfest mittel- bis langfristig als feste Veranstaltung zu etablieren.“ Der Grund: „Aktuell sind wir noch in der Abstimmung und prüfen verschiedene organisatorische Rahmenbedingungen.“ Das sei korrekt und auch sein Stand, sagt Alexander Kurz, Chef der Gaumenfreunde, die das Fest im Auftrag der Stadt durchführen sollten.

Nach der Erstauflage im Jubiläumsjahr 2024 hätte im vergangenen Jahr ein weiteres Bierfest folgen sollen. Doch der Streit um den Termin sowie ein Streit um einen Zuschuss von 15.000 Euro für den Betrieb, der das Fest im Auftrag der Stadt ausführen sollte, führten letztlich zur Absage. Geplant worden war die Veranstaltung auf dem Rathausplatz parallel zur Fête de la Musique und zu den Weinerlebnistagen, was für Unmut gesorgt hatte. Hartmann hatte damals als Urlaubsvertretung für den zuständigen Geißler betont, dass die Stadtverwaltung das Bierfest hätte frühzeitiger planen müssen. Was in diesem Jahr wohl auch nicht passiert ist. Aber es gibt möglicherweise eine Alternative.

Denn wie Marcel Sponheimer, Geschäftsführer der Alm in Landau, ankündigt, wird es sehr wohl ein Landauer Bierfest geben. Auf seiner Alm, von 19. bis 21. Juni. Er hoffe, dass sich ein Vertreter des Stadtvorstands zum Fassanstich am ersten Abend beim Bierfest einfinde, sagt Sponheimer. Am Abend gibt es dann ein Konzert der Partyband Palz Rebellen. Am Samstag, 20. Juni, soll es ein Public Viewing beim Bierfest geben: Um 22 Uhr spielt Deutschland gegen die Elfenbeinküste bei der Fußball-WM. Der Sonntag beginne mit einem Weißwurstfrühstück, ab 15 Uhr soll es Live-Musik geben, kündigt Sponheimer an. Die Alm sei auch ein besserer Ort für ein zünftiges Bierfest als ein Zelt auf dem Rathausplatz, wirbt der Geschäftsmann für seinen Veranstaltungsort.

Sponheimer stößt nicht nur mit dem Namen, sondern auch mit dem Zeitpunkt in die Lücke, die die Stadt wohl lässt: Das Bierfest im vergangenen Jahr hätte auch Mitte Juni gefeiert werden sollen. Wie es in den kommenden Jahren weitergeht, ist hingegen noch offen.