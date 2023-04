Spätestens zu Beginn der Grill-Saison werden wieder Nudelsalate gezaubert. Gibt es eine Südpfälzer Variation, die besonders gut in der Familie und bei Freunden ankommt? Inspirationen liefert eine Autorin aus Barbelroth, die für ihre Kochbücher bekannt ist.

Die südpfälzische Autorin Gina Greifenstein ist nicht nur für ihre Krimis und Romane bekannt. Sie veröffentlicht sich seit jeher auch Werke, in denen es um den kulinarischen Genuss geht. Hatte sich die Barbelrotherin in der Vergangenheit unter anderem Pfälzer Tapas, Kuchen und Kartoffel-Gerichten gewidmet, geht es in dem 13. Kochbuch, den sie mittlerweile veräffentlicht, um die Nudel. Genauer gesagt, um Salate, bei der die Teigware im Fokus steht.

Nudeln seien schließlich so geschmacksneutral und kompatibel, dass sie auf unterschiedliche Art und Weise zubereitet werden können. „Zu Nudeln passt so viel mehr als die ewigen Erbsen, Möhrchen und die dicke Mayonnaise.“ Ihr Werk, das Teil der Reihe „GU Küchenratgeber“ ist, hat deshalb auch den Titel „Eine Nudel – 40 Salate“. So viele Kreationen für alle vier Jahreszeiten preist Gina Greifenstein in ihrem 64 Seiten umfassenden Büchlein an. Um die Vorfreude auf den Sommer zu wecken, empfiehlt sie beispielsweise einen Zucchini-Nudelsalat, der unter anderem mit Staudensellerie und Erdnusskernen verfeinert wird.

Die Familienmutter möchte Inspirationen liefern: „Meine Nudelsalate sollten der Tatsache Rechnung tragen, dass es derzeit rund 300 verschiedene Nudelformen auf dem Markt gibt.“ In ihrem Topf landen deshalb Penne, Bandnudeln, Tortellini und Co, die sie mit Miesmuscheln, Matjes oder Spargel kombiniert. Denn: „Die Salate sollten viel abwechslungsreicher und kreativer sein als der Familienklassiker“, heißt es in ihrem Vorwort.

Info

Gina Greifenstein, Eine Nudel – 40 Salate, Gräfe und Unzer Verlag GmbH, Taschenbuch, 11,99 Euro, ISBN: 978-3-8338-8652-2.

Leseraktion

Es gibt zahlreiche Nudelsorten, die sich mit allen möglichen Zutaten kombinieren lassen, um am Ende als Salat zubereitet und serviert werden zu können. Gibt es den dabei den typischen Südpfälzer Klassiker? Mit welchen Nudelsalat haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Familie und Freunde begeistern können? Sei es an einem Grillabend oder zu einem besonderen familiären Anlass. Schicken Sie uns gerne ihren Favoriten mit einigen Angaben dazu: Sie können berichten, woher Sie das Rezept haben und ob es eine Geschichte dazu zu sagen gibt. Senden Sie uns diese Infos gerne mit einem passenden Foto per E-Mail an redlan@rheinpfalt.de zu. Einsendeschluss ist Montag, 17. April. Einen Teil der Einsendungen möchten wir gerne kommende Woche veröffentlichen.