Ab sofort sind auch der Förderverein der Ambulanten Hospizarbeit der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße sowie der Ambulante Pflegedienst St. Klara Gommersheim mit einem VR-Mobil unterwegs.

Die VR-Bank Südpfalz überreichte den beiden gemeinnützigen Vereinen je einen Volkswagen. „In den letzten 14 Jahren haben wir bereits 22 Autos verschenkt. Heute kommen zwei weitere dazu“, so Vorstandsmitglied Clifford Jordan, der gemeinsam mit Regionaldirektorin Sabine Heil die Fahrzeuge im Autohaus Zotz in Landau übergab.

Pfarrer Dieter Weber, Vorsitzender des Fördervereins für Ambulante Hospizarbeit für Landau/SÜW, war hellauf begeistert, da die Einrichtung gerade zum jetzigen Zeitpunkt dringend ein weiteres Fahrzeug benötige. Zum bisherigen Hospizbereich für Erwachsene kam vor Kurzem die Kinder- und Jugendabteilung hinzu. „Da kommt ein drittes Fahrzeug gerade recht“, so Weber.

Hilfe für Senioren im Alltag

Der Ambulante Pflegedienst St. Klara richtet sich mit seinem Angebot an ältere Menschen, die Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags in ihrem eigenen Zuhause benötigen. „Wir freuen uns sehr über das neue Auto. Damit sind wir nah an unseren Seniorinnen und Senioren und können diese fortwährend begleiten und unterstützen“, so Sabrina Dreyse, stellvertretende Pflegedienstleitung.

Jordan berichtete, dass die Fahrzeuge im Wert von je knapp 15.000 Euro aus den Reinerträgen des Gewinnsparvereins finanziert wurden. Insgesamt hätten Gewinnsparer der VR-Bank Südpfalz in diesem Jahr rund 236.000 Euro gespendet, mit denen die Genossenschaftsbank rund 300 soziale, gemeinnützige, kulturelle und umweltorientierte Projekte in der Region gefördert habe. „Außer helfen und sparen kann man selbstverständlich auch noch gewinnen“, hob Jordan hervor. Gewinnsparer können mit nur einem Los bis zu 25.000 Euro gewinnen und an Sonderverlosungen teilnehmen.

Wie funktioniert Gewinnsparen?

Beim Gewinnsparen erwirbt man für fünf Euro im Monat ein Los. Vier Euro werden angespart und am Jahresende dem Konto des Gewinnsparers gutgeschrieben. Der verbleibende Euro ist der Lotterieeinsatz. Von jedem eingesetzten Euro fließen 25 Cent an soziale und gemeinnützige Einrichtungen direkt in die Umgebung des Gewinnsparers.