Die Abstimmung für den neuen Wasserspielplatz im Trifelsbad Annweiler, das gerade rundumerneuert wird, ist beendet. Der Gewinner steht fest. Die Verbandsgemeinde hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen: In den vergangenen Wochen konnten Bürger über das Motiv des Bodenbelags votieren. Drei Varianten standen zur Wahl: schlicht in zwei Farben, heimatverbunden mit Trifelsmotiv oder verspielt mit bunten Punkten. Rund 250 Teilnehmer hätten mitgemacht, berichtete Bürgermeister Christian Burkhart. Zudem Schluss sei es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen, bei dem sich der kunterbunte Kandidat durchgesetzt hat. Als Gewinner wurde Hagen Schmidt gezogen, der sich über eine Familienkarte für das ganze Eröffnungsjahr 2023 freuen kann. Der 78-jährige leidenschaftliche Schwimmer und Dauerkunde des Freibads freut sich schon auf die Wiedereröffnung. „Ich und meine Frau vermissen das Bad so sehr. Wir können es kaum erwarten, endlich wieder unsere Bahnen darin zu drehen.“