Im 2000 Besucher fassenden Festzelt für das Landauer Oktoberfest sind die Vorbereitungen großenteils abgeschlossen: Am Freitagabend startet die Sause mit Festbier der Bellheimer Brauerei und Auftritten von Ikke Hüftgold und den Troglauern. Am Samstagabend geht es weiter mit den Wolpertinger Buam und den Trenkwaldern. Für diesen zweiten Abend hat der Veranstalter, die Eventschmiede Gerach, der RHEINPFALZ acht Karten zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Je vier Karten gewonnen haben Corinna Simon und Bianca Weis. Die Bewerberinnen und Bewerber konnten jeweils gute Gründe nennen, warum sie dabei sein wollten. Das reicht von der persönlichen Ausstattung mit Lederhosen und Trachten beziehungsweise zünftigen Dirndln über Textsicherheit bei Oktoberfest- und Partyliedern, Trinkfestigkeit („meistens“) bis hin zu einer Vorliebe für Leberkäs, Obatzda, Hendl und Brezn. Andere nehmen für sich in Anspruch, einschlägige Erfahrungen in Bayern gesammelt zu haben oder auf Tischen und Bänken tanzen zu können. Und dann gibt es noch die Jugenderinnerung an ein geplantes Treffen mit einer Urlaubsbekanntschaft, einem Gebirgsjäger. Das sollte im Bierzelt auf der Münchner Theresienwiese stattfinden, mit den Eltern als Aufpasser. Das Oktoberfest sei auch sehr schön gewesen, obwohl der junge Mann nicht aufgetaucht sei.

Karten und Infos zum Landauer Oktoberfest gibt es auf der Homepage der Eventschmiede Gerach.