In Landau ist die Zahl der Minijobs in Hotels und Gaststätten um rund ein Viertel zurückgegangen. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf Zahlen der Agentur für Arbeit hin. Mitte 2021 habe es im Gastgewerbe in der Stadt 810 Stellen auf 450-Euro-Basis gegeben – das seien 290 weniger als zwei Jahre zuvor. „450-Euro-Kräfte zählen zu den Hauptverlierern der Pandemie“, sagt Holger Winkow, Geschäftsführer der NGG-Region Pfalz. „Von der Küchenhilfe im Restaurant bis zur Verkäuferin an der Bäckereitheke – viele Minijobber leben in ständiger Angst, gekündigt zu werden. Dabei haben sie weder Anspruch auf das Arbeitslosen- noch auf das Kurzarbeitergeld.“

Die Gewerkschaft fordert eine grundlegende Reform der Minijobs. Für diese müsse bereits ab dem ersten Euro die Sozialversicherungspflicht gelten. Erst wenn Sozialabgaben, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge gezahlt würden, könnten Beschäftigte wirksam geschützt werden, argumentiert die NGG.