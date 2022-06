In Landau wurden im vergangenen Jahr 260 neue Wohnungen gebaut. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) unter Berufung auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit. Trotz der in Landau geltenden Quote, wonach ein Drittel der neuen Wohnungen geförderter Wohnraum sein müssen, fordert die Bezirksvorsitzende Marina Rimkus mehr Anstrengungen im „bezahlbaren Segment“, also bei Wohnungen mit niedrigen Mieten. „Die Bundesregierung hat 400.000 neue Wohnungen pro Jahr versprochen. Ein Viertel davon sollen Sozialwohnungen sein. Von diesem Ziel ist die Ampel-Koalition noch weit entfernt. Hier ist aber auch die Landespolitik gefordert“, so Rimkus. Im vergangenen Jahr sind laut Statistik bundesweit lediglich 293.400 neue Wohnungen entstanden – 4,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Gewerkschaft schlägt ein Sonderpaket sozialer Wohnungsbau vor: Die Mehrwertsteuer auf Sozialwohnungen solle von 19 auf sieben Prozent abgesenkt werden. Der Bau einer staatlich geförderten Wohnung würde nach Angaben der Gewerkschaft so um zehn Prozent günstiger. Außerdem müssten Bund und Länder das Baurecht vereinfachen und Genehmigungsverfahren beschleunigen.

Rimkus schlägt weiter vor, Altbauten umzunutzen. Bei vielen Wohngebäuden, Büro-, Geschäfts- und Parkhäusern könnten noch „Dachetagen aufgestockt“ und Büros zu Wohnungen umgebaut werden.