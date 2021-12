4800 in Landau arbeitende Menschen würden von einer Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde profitieren. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin und beruft sich auf eine Analyse des Pestel-Instituts aus Hannover. Das seien 22 Prozent der Beschäftigten in der Stadt. In der Südpfalzmetropole arbeiteten derzeit 1060 Beschäftigte zum Mindestlohn von derzeit 9,60 Euro pro Stunde. Weitere 3720 Menschen liegen zwar darüber, verdienen aber trotzdem weniger als zwölf Euro. Die in Berlin regierende Ampelkoalition hat angekündigt, den Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde erhöhen zu wollen. Das sei auch mit Blick auf die aktuell hohe Inflationsrate wichtig, teilt die Gewerkschaft weiter mit.