Inmitten des Gewerbegebiets „Am Messegelände“ versteckt sich eine Blumenpracht: Strauch- und Wildrosen blühen entlang des vielbefahrenen Weges. Bisher kümmerte sich der Verein Blühendes Landau darum.

„Wir sorgen an vielen Stellen dafür, das Landau blüht“, sagt Dirk Wollenschläger, 1. Vorsitzender des Freundeskreises Blühendes Landau. Vor drei Jahren hat dieser im Gewerbegebiet zwischen Reptilium und Fußgängerbrücke einen Strauch- und Wildrosenpfad angelegt. 10.000 Euro wurden investiert, um den Pfad immer weiter zu ergänzen. 34 zum Teil seltene und sehr alte Rosen blühen heute dort.

Der ehemalige Leiter der städtischen Grünflächenabteilung, Frank Hetzer, hatte die Idee schon 2001. Die Rose sei eine der ältesten Kulturpflanzen und habe in Landau eine lange Tradition. Er freue sich bereits darauf, wenn demnächst auch die Hagebutte am Wegrand blüht. „Bei so einem fantastischen Grünzug geht einem das Herz auf“, schwärmt Hetzer.

Die Pflege des Rosenpfads wird nun vom Freundeskreis an die Stadt übergeben. Darüber freuen sich Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Hetzers Nachfolgerin, Sabine Klein. Beide loben das nicht selbstverständliche Engagement. Damit habe der Freundeskreis mehr Luft für neue Ideen, sagt Hirsch. Die nächsten Projekte stünden schon an, berichtet Wollenschläger: Hochbeete für Kindergärten, die Pflanzung von Bäumen, der Gewürz- und Kräutergarten im Schillerpark sowie die Neubepflanzung der in der Stadt verteilten magentafarbenen Blumenkübel.