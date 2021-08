Gleich dreimal musste die Polizei am Wochenende zur Essinger Kerwe anrücken, weil es Handgreiflichkeiten gab. In der Nacht auf Sonntag wurde ein Anwohner der Dalbergstraße von einer laut herumgrölenden Gruppe geweckt, die durch die Straße zog. Der Mann rief aus dem Fenster, um für Ruhe zu sorgen. Es kam zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf eine Person der Gruppe eine leere Glasflasche in Richtung des Anwohners warf und diesen am Kopf traf. Der 65-Jährige erlitt ein Hämatom über dem Auge, wie die Polizei berichtet. Die aus vier Männern und einer Frau im Alter zwischen 20 und 25 Jahren bestehende Gruppe floh in Richtung Kerweplatz. Bereits in der Nacht auf Samstag war eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 18-Jährigen auf dem Kerweplatz in körperliche Gewalt umgeschlagen. Nachdem der 28-Jährige nach Schlägen seines Kontrahenten zu Boden gegangen war, mischte sich ein weiterer Beteiligter ein, der auf den am Boden liegenden 28-Jährigen eintrat. Der Mann musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. In derselben Nacht schlug ein 33-Jähriger einem 17-Jährigen offenbar ohne Vorankündigung zweimal mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde leicht verletzt.