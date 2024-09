Die Ehrenamtlichen des Vereins Aradia und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Landau wollen mit Stickern auf Hilfen für von Gewalt betroffene Frauen aufmerksam machen.

Die Sticker wurden auf Toilettentüren in der Verwaltung angebracht, informiert die Stadt in einer Mitteilung. „Jede dritte Frau ist in Deutschland von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Zwei von drei Frauen erleben mindestens einmal eine sexuelle Belästigung“, sagen die Gleichstellungsbeauftragten Laura Hess und Ellen Weinberger. Zusammen mit den Aradia-Mitarbeiterinnen Dorothea Paulus und Laura Schlicksupp haben sie die Sticker mit QR-Codes angebracht. Sie führen nach dem Scannen direkt auf die Internetseite der Notruf- und Beratungsstelle Aradia.

Unter aradia-landau.de finden sich weitere Informationen sowie Kontaktdaten. Wer in der eigenen Einrichtung ebenfalls auf die Beratungsstelle aufmerksam machen möchte, kann sich per E-Mail an aradia-landau@t-online.de oder unter Telefon 06341 83437 melden. Auch weitere Infomaterialien zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen stehen bei Aradia zur Verfügung.